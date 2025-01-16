В Украине стали чаще искать работников для удаленной работы: какую зарплату предлагают

Рынок труда демонстрирует активное развитие в сегменте удаленной занятости. В течение года количество вакансий для дистанционной работы выросло на треть, но спрос на такую работу среди соискателей снижается.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные OLX Работа.
В 2024 году на портале наблюдался значительный рост количества вакансий удаленной работы – на 31% по сравнению с предыдущим годом. Однако спрос на такие предложения среди соискателей немного снизился – на 3%.
Медианная зарплата для удаленной работы составляет 19 100 грн, что на 16% больше, чем в 2023 году. Популярными среди соискателей являются вакансии менеджера интернет-магазина, копирайтера и упаковщика.
В целом сейчас в Украине труднее всего найти работников в сферах аудита, фармации, стоматологии, а также на должности автоэлектриков и конструкторов.
Ситуация в крупных городах:
Как изменилась ситуация на рынке труда в 2024 году (инфографика OLX Работа)
Ранее РБК-Украина рассказывало, что средний размер заработной платы в вакансиях на Едином портале вакансий на начало января 2025 года вырос до 23 тысяч гривен. В прошлом году этот показатель составлял 18 тысяч гривен. Больше всего платят специалистам в таких сферах: ІТ, недвижимость, HR, автобизнес, связь, логистика и транспорт, сфера услуг. Самые низкие зарплаты в сфере клининга и благоустройства.
Отметим, война в Украине значительно изменила рынок труда, заставляя многих женщин осваивать профессии, которые традиционно считались "мужскими", из-за нехватки специалистов. Дефицит кадров наблюдается во многих отраслях. Ранее мы делились, какие специалисты наиболее востребованы.
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