В Украине стали чаще искать работников для удаленной работы: какую зарплату предлагают

В 2024 году на портале наблюдался значительный рост количества вакансий удаленной работы – на 31% по сравнению с предыдущим годом. Однако спрос на такие предложения среди соискателей немного снизился – на 3%.

Медианная зарплата для удаленной работы составляет 19 100 грн, что на 16% больше, чем в 2023 году. Популярными среди соискателей являются вакансии менеджера интернет-магазина, копирайтера и упаковщика.

В целом сейчас в Украине труднее всего найти работников в сферах аудита, фармации, стоматологии, а также на должности автоэлектриков и конструкторов.

Ситуация в крупных городах:

в Киеве количество вакансий выросло на 19%, но откликов стало меньше на 6%;

во Львове объявлений стало на 10% меньше, однако откликов прибавилось на 11%;

в Днепре отмечен рост как количества вакансий (+6%), так и откликов (+8%).

Как изменилась ситуация на рынке труда в 2024 году (инфографика OLX Работа)