В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

В Україні планують врегулювати процедуру проходження військово-лікарські комісії для іноземних громадян, які служать або планують вступити до лав ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.
В середу, 27 травня, парламент прийняв за основу законопроєкт, який має чітко регламентувати проведення експертизи для іноземців. Згідно з документом, медичний огляд та експертиза іноземних добровольців проводитимуться для:
Експертизу покладуть на ВЛК, які створюватимуться на базі:
Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.
Нагадаємо, МВС оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Вони отримали змогу законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.
Крім того, в Україні хочуть створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ. Він охопить всі етапи - від пошуку, відбору й транспортування до підготовки та забезпечення.