UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

13:20 27.05.2026 Ср
2 хв
Про що йдеться у законопроєкті, який Рада прийняла за основу?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: процедуру проходження іноземцями ВЛК врегулюють (Суспільне Львів)

В Україні планують врегулювати процедуру проходження військово-лікарські комісії для іноземних громадян, які служать або планують вступити до лав ЗСУ.

В середу, 27 травня, парламент прийняв за основу законопроєкт, який має чітко регламентувати проведення експертизи для іноземців. Згідно з документом, медичний огляд та експертиза іноземних добровольців проводитимуться для:

  • визначення придатності до військової служби;
  • встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків;
  • визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертизу покладуть на ВЛК, які створюватимуться на базі:

  • територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • закладів охорони здоров’я Міноборони, МВС, СБУ та інших відомств сектору безпеки і оборони;
  • державних та комунальних цивільних закладів охорони здоров’я.

Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.

Нагадаємо, МВС оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Вони отримали змогу законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.

Крім того, в Україні хочуть створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ. Він охопить всі етапи - від пошуку, відбору й транспортування до підготовки та забезпечення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВЛКЗбройні сили УкраїниВерховна радаВійна в Україні