В Україні спростували закиди "Газпрому" щодо поставок газу Молдові

Український Оператор ГТС заявив, що газ, придбаний Молдовою у російського "Газпрома", був транспортований до цієї країни в повному обсязі.

"Усі обсяги, які були прийняті на точці входу з РФ "Суджа", зокрема для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови "Олексіївка" та "Гребеники" в повному обсязі", - йдеться у заяві.

При цьому у компанії додали, що це підтверджено всіма необхідними документами, підписаними із суміжними операторами, одним із яких є сам "Газпром". Водночас Оператор ГТС наголосив, що з початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс на точках з'єднання з Україною. Тому з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з'єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

"Погрожуючи зменшити обсяги транспортування до Молдови, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу", - наголосили в компанії. Таким чином "Газпром" намагається посилити залежність від російського газу на початку опалювального сезону.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн", - зазначила директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.