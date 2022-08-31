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Глава Оператора ГТС Украины назвал риски в случае отсутствия транзита газа зимой

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 10:59
Глава Оператора ГТС Украины назвал риски в случае отсутствия транзита газа зимой Фото: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Оператор ГТС Украины готов к использованию системы в реверсном режиме в случае полного прекращения транзита российского газа. Но есть определенные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в интервью "Интерфакс-Украина".

"Отсутствие транзита не несет нерешаемых технических проблем для украинской ГТС. Хотя будет сложно", - сказал он.

Макогон напомнил, наша система уже переходила в реверсный режим в 2006, 2009 и 2019 годах, когда "Газпром" останавливал транзит.

"Мы имеем различные сценарии действий и решений, которые будут применяться во время отопительного сезона в зависимости от ситуации", - добавил он.

По его словам, на сегодня значительно снизились объемы транспортировки газа, это дает возможность проводить резервирование, необходимое для переключения в процессе транспортировки газа или применять нестандартные решения для обеспечения газом потребителей Украины и выполнения обязательств по транзиту.

"Мы подготовили все реверсные схемы... Если будет достаточно собственной добычи газа в ПХГ и импорта, то мы справимся даже без существенных ограничений потребителей", - сказал Макогон.

В то же время он отметил, что наличие транзита гарантирует целостность магистральных газопроводов. "И если на уровне кремля будет принято политическое решение о прекращении транзита в ЕС через Украину, есть риск, что наша газотранспортная инфраструктура будет частично уничтожена агрессором. Это создаст проблемы и для транспортировки внутри Украины, потому что у нас единая ГТС для транзита и местной транспортировки", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, основные риски для отопительного сезона в Украине связаны даже не с обеспечением ресурсами, а с целостностью самой инфраструктуры для теплоснабжения. С наступлением холодов основной мишенью России могут в первую очередь стать украинские ТЭЦ и ТЭС.

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