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Транзит газа через Украину упал до исторического минимума

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 09:01
Транзит газа через Украину упал до исторического минимума Фото: "Газпром" сократил транзит газа до минимума (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Месячные объемы транзита газа по украинской ГТС упали с 1991 года. В июне они составили 1,25 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Как отметили в пресс-службе, "Газпром" использовал лишь 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб м) по долгосрочному контракту.

"В результате манипулятивных действий "Газпрома", с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе - это пример настоящей гибридной войны", - говорится в сообщении.

По данны "Оператора ГТС Украины", "Газпром" и в дальнейшем не использует забронированные и оплаченные мощности на точке входа "Суджа", что составляют 77,2 млн кубометров в сутки. Также российский монополист не воспользовался возможностью переноса мощностей ГИС "Сохрановка" и не участвует в аукционах по бронированию мощностей.

"Вместе с ограничением транзита по газопроводу "Северный поток - 1", это приводит к" осушению" газового рынка ЕС и росту цен", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории России. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.

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