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В Украине опровергли обвинения "Газпрома" в поставках газа Молдове

Фото: украинский Оператор ГТС опроверг все обвинения российского "Газпрома" (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Оператор ГТС Украины опроверг все обвинения российского "Газпрома" в воровстве газа у Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Оператор ГТС Украины".

Украинский Оператор ГТС заявил, что газ, приобретенный Молдовой у российского "Газпрома", был транспортирован в эту страну в полном объеме.

"Все объемы, принятые на точке входа из РФ "Суджа", в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме", - говорится в заявлении.

При этом в компании добавили, что это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром". В то же время Оператор ГТС отметил, что с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Поэтому с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса.

"Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) и заблокировать инструмент виртуального реверса", - подчеркнули в компании. Таким образом, "Газпром" пытается усилить зависимость от российского газа в начале отопительного сезона.

"Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны", - отметила директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

Ранее сообщалось, что в "Газпроме" грозятся снизить транзит газа в Европу под предлогом того, что часть газа для Молдовы якобы оседает в Украине. На самом деле, Украина остается последним действующим маршрутом для экспорта на западноевропейские рынки.

Напомним, что еще в июле месячные объемы транзита газа по украинской ГТС упали с 1991 года. В июне 2022 года они составили 1,25 млрд кубометров.

В сентябре глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон назвал риски в случае отсутствия транзита газа зимой.

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ГТС