В Україні спростували російський фейк про мобілізацію бездітних жінок

Російська пропаганда розганяє фейки про те, що Україні, нібито, планує призвати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності збройних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Стаття, на яку посилається російська пропаганда, є аналітичним матеріалом, в якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України. SPRAVDI нагадує про те, що українські жінки можуть долучитись до Сил оборони лише на добровільних засадах.

"Обов'язок служити мають лише жінки, що мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок", - додає SPRAVDI.

Водночас Texty, яке оприлюднило статтю, є незалежним виданням та не пов'язане з українським урядом. Матеріал не відображає позицію військового чи політичного керівництва України. Подібними вкидами російська пропаганда намагається поширити панічні настрої серед українців та зірвати мобілізацію в країні.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроєкт уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроєкту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроєкт про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.