ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні спростували російський фейк про мобілізацію бездітних жінок

Субота 16 березня 2024 09:46
UA EN RU
В Україні спростували російський фейк про мобілізацію бездітних жінок Фото: в Україні спростували російський фейк про мобілізацію бездітних жінок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська пропаганда розганяє фейки про те, що Україні, нібито, планує призвати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності збройних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Стаття, на яку посилається російська пропаганда, є аналітичним матеріалом, в якому досліджується обсяг мобілізаційного резерву України. SPRAVDI нагадує про те, що українські жінки можуть долучитись до Сил оборони лише на добровільних засадах.

"Обов'язок служити мають лише жінки, що мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок", - додає SPRAVDI.

Водночас Texty, яке оприлюднило статтю, є незалежним виданням та не пов'язане з українським урядом. Матеріал не відображає позицію військового чи політичного керівництва України. Подібними вкидами російська пропаганда намагається поширити панічні настрої серед українців та зірвати мобілізацію в країні.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроєкт уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроєкту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроєкт про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті