В Украине опровергли российский фейк о мобилизации бездетных женщин

Российская пропаганда разгоняет фейки о том, что Украина, якобы, планирует призвать три миллиона бездетных женщин в случае затягивания войны или же увеличении численности вооруженных сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Статья, на которую ссылается российская пропаганда, является аналитическим материалом, в котором исследуется объем мобилизационного резерва Украины. SPRAVDI напоминает о том, что украинские женщины могут присоединиться к Силам обороны только на добровольных началах.

"Обязанность служить имеют только женщины, имеющие медицинскую специальность. В новом законопроекте о мобилизации, над которым работает Верховная Рада, также не содержится положений о массовой мобилизации женщин", - добавляет SPRAVDI.

В то же время Texty, которое обнародовало статью, является независимым изданием и не связано с украинским правительством. Материал не отражает позицию военного или политического руководства Украины. Подобными вбросами российская пропаганда пытается распространить панические настроения среди украинцев и сорвать мобилизацию в стране.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается вопроса аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.