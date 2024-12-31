РФ запустила фейк про злам телемарафону і погрози "Орєшніком": SPRAVDI назвав мету ворога

Росіяни вчора, 30 грудня, запустили фейк про те, що в ефірі телемарафону нібито транслювали попередження про удар по Україні ракетою "Орєшнік". Так ворог намагався створити паніку серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI .

Фейк росіян

30 грудня росіяни опублікували фейк про злам телемарафону на сайті news-pravda, який є частиною мережі сайтів ZOV/Pravda, призначених для поширення російської пропаганди та дезінформації серед української та іноземних аудиторій.

Після цього вкид поширили щонайменше 173 джерела, переважно в Telegram. Фейк "підкріпили" змонтованим відео.

Цілі ворога

"Поширюючи 30 грудня фейк про удар "Орєшніком", ворог намагався поширити паніку серед українців. Операція залякування відбулася за кілька годин перед черговим обстрілом України, для якого Росія застосувала 21 ракету різних типів і 40 безпілотників", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

Там уточнили, що також росіяни намагалися поширити деморалізуючий ефект на тлі "вразливості" телемарафону.

Також ворог, за даними SPRAVDI, продовжує кампанію з реклами російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". РФ продовжує нагнітання страху навколо своєї "диво-зброї".

Центр звернув увагу, що такий фейк поширили щонайменше 135 українських Telegram-каналів.