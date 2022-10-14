В Україні спростили в’їзд для людей з окупованих територій: подробиці
Громадяни України зможуть виїжджати з окупованої території без наявності паспорту та використовувати лише свідоцтво про народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вчора відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну. Група була створена декілька днів і буде займатися вирішенням проблем отримання або відновлення документів громадян України, які виїхали в треті країни.
"Наші співгромадяни виїжджають з тмичасово окупованих територій на контрольовану територію, в тому числі, через треті країни. Втім, це непросто зробити, якщо людина втратила документи", - йдеться у повідомленні.
Натепер було внесено зміни і громадян зможуть пропускати на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. Затим ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України.
Також було прийнято рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.
Нагадаємо, що виїзд із Херсонської області ускладнився, окупанти ввели "спецдозволи".
Раніше стало відомо, що населення Херсона з початку російського вторгнення в Україну скоротилося з 300 тис. до 170-180 тис. осіб.
При цьому безпечних шляхів виїзду із міста не було і немає зараз.
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