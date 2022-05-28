Можно ли выехать из оккупированного Херсона: ответ Генштаба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

По данным военных, автомобили, которыми люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Напомним, население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек. Однако безопасных путей выезда из города не было и нет сейчас.

Как сообщалось, в Херсонской области преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. В регионе было около 250 пропавших без вести, при этом 70 из них уже удалось освободить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.