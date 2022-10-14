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В Украине упростили въезд для людей с оккупированных территорий: подробности

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Украина, Пятница 14 октября 2022 21:30
В Украине упростили въезд для людей с оккупированных территорий: подробности Фото: В Украине упростили въезд для людей с оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане Украины смогут выезжать с оккупированной территории без паспорта и использовать только свидетельство о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вчера состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину. Группа была создана несколько дней и будет заниматься решением проблем получения или восстановления уехавших в третьи страны документов граждан Украины.

"Наши сограждане выезжают с временно оккупированных территорий на контролируемую территорию, в том числе, через третьи страны. Впрочем, это непросто сделать, если человек потерял документы", - говорится в сообщении.

Теперь были внесены изменения и граждан смогут пропускать на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины.

Также было принято решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.

Напомним, что выезд из Херсонской области осложнился, оккупанты ввели "спецразрешения".

Ранее стало известно, что население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек .

При этом безопасных путей выезда из города не было и сейчас нет.

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