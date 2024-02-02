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В Україні спростили умови для великих інвесторів

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 17:22
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В Україні спростили умови для великих інвесторів Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує умови для великих інвестиційних проектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Глава уряду зазначив, що нова постанова покращує механізми державної підтримки великих інвестиційних проектів.

Таким чином, український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати понад 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Це стосується і податкових пільг, і підтримки на рівні реалізації проекту.

Постанова Кабміну запроваджує новий підхід до підготовки техніко-економічного обґрунтування економічного проекту.

"Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проектів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансових можливостей заявника", - розповів Шмигаль.

За його словами, Україна за допомогою таких ініціатив хоче запустити більше інвестиційних проектів, які створять більше робочих місць, посилять громади та економіку країни.

Інвестиції в Україну

Нагадаємо, влада України намагається залучити якнайбільше інвесторів до країни. Зокрема, це необхідно для відновлення пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення росіян інфраструктури.

Тему інвестицій обговорювали нещодавно на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

До речі, нещодавно турецьким компаніям дозволили брати участь у відновленні України. Було підписано відповідну угоду.

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Денис Шмигаль инвестиции в Украину
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