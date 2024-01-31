Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду

Турецькі компанії зможуть взяти участь у відновленні інфраструктури України, яка була пошкоджена внаслідок вторгнення Росії. Дві країни підписали відповідну угоду.

Про це заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами чиновника, він, міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков підписали документ, який визначає параметри "Турецько-української цільової групи з відновлення".

Болат уточнив, що він та ще два міністри обговорили роль, яку Туреччина "візьме на себе у питанні відновлення України". Чиновник розповів, що для цього використовуватиметься цільова група, яка була створена відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення України, для визначення проектів в Україні та оцінки умов фінансування.

"Це забезпечить важливу правову основу для зусиль відновлення України. Ми готові співпрацювати і з третіми країнами", - додав турецький міністр.

У свою чергу Кубраков розповів, що найбільше відновлення потребують житлово-комунальне господарство і транспортний сектор, включаючи дороги, мости і залізниці, а також інфраструктура водного транспорту України.

За його словами, участь Туреччини у відновленні сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі.

"Для нашої країни залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру має першорядне значення", - додав Кубраков.

Неназване джерело Reuters, яке працює у сфері промисловості, розповіло, що турецькі підрядники готові взяти участь у всіх сферах відновлення інфраструктури.

Форум з відновлення України

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, у Стамбулі проходить форум щодо відновлення України.

Як зазначав раніше Кубраков, цього року пріоритетами України будуть проекти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.