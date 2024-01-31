Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду
Турецькі компанії зможуть взяти участь у відновленні інфраструктури України, яка була пошкоджена внаслідок вторгнення Росії. Дві країни підписали відповідну угоду.
Про це заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами чиновника, він, міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков підписали документ, який визначає параметри "Турецько-української цільової групи з відновлення".
Болат уточнив, що він та ще два міністри обговорили роль, яку Туреччина "візьме на себе у питанні відновлення України". Чиновник розповів, що для цього використовуватиметься цільова група, яка була створена відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення України, для визначення проектів в Україні та оцінки умов фінансування.
"Це забезпечить важливу правову основу для зусиль відновлення України. Ми готові співпрацювати і з третіми країнами", - додав турецький міністр.
У свою чергу Кубраков розповів, що найбільше відновлення потребують житлово-комунальне господарство і транспортний сектор, включаючи дороги, мости і залізниці, а також інфраструктура водного транспорту України.
За його словами, участь Туреччини у відновленні сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі.
"Для нашої країни залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру має першорядне значення", - додав Кубраков.
Неназване джерело Reuters, яке працює у сфері промисловості, розповіло, що турецькі підрядники готові взяти участь у всіх сферах відновлення інфраструктури.
Форум з відновлення України
Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, у Стамбулі проходить форум щодо відновлення України.
Як зазначав раніше Кубраков, цього року пріоритетами України будуть проекти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.
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