ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду

Стамбул, Середа 31 січня 2024 16:52
UA EN RU
Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду Ілюстративне фото: турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Турецькі компанії зможуть взяти участь у відновленні інфраструктури України, яка була пошкоджена внаслідок вторгнення Росії. Дві країни підписали відповідну угоду.

Про це заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновника, він, міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков підписали документ, який визначає параметри "Турецько-української цільової групи з відновлення".

Болат уточнив, що він та ще два міністри обговорили роль, яку Туреччина "візьме на себе у питанні відновлення України". Чиновник розповів, що для цього використовуватиметься цільова група, яка була створена відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення України, для визначення проектів в Україні та оцінки умов фінансування.

"Це забезпечить важливу правову основу для зусиль відновлення України. Ми готові співпрацювати і з третіми країнами", - додав турецький міністр.

У свою чергу Кубраков розповів, що найбільше відновлення потребують житлово-комунальне господарство і транспортний сектор, включаючи дороги, мости і залізниці, а також інфраструктура водного транспорту України.

За його словами, участь Туреччини у відновленні сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі.

"Для нашої країни залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру має першорядне значення", - додав Кубраков.

Неназване джерело Reuters, яке працює у сфері промисловості, розповіло, що турецькі підрядники готові взяти участь у всіх сферах відновлення інфраструктури.

Форум з відновлення України

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, у Стамбулі проходить форум щодо відновлення України.

Як зазначав раніше Кубраков, цього року пріоритетами України будуть проекти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура Турция Олександр Кубраков Війна Росії проти України
NEWS
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії