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В Украине упростили условия для крупных инвесторов

Киев, Пятница 02 февраля 2024 17:22
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В Украине упростили условия для крупных инвесторов Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины принял постановление, которое упрощает условия для крупных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

Глава правительства отметил, что новое постановление улучшает механизмы государственной поддержки больших инвестиционных проектов.

Таким образом, украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия. Это касается и налоговых льгот, и поддержки на уровне реализации проекта.

Постановление Кабмина вводит новый подход к подготовке технико-экономического обоснования экономического проекта.

"Мы убираем и упрощаем ряд положений, в частности о необходимости экономического анализа, о пересмотре социальной оценки проектов, а также ослабляем требования насчет финансовых возможностей заявителя", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина при помощи таких инициатив хочет запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят общины и экономику страны.

Инвестиции в Украину

Напомним, власти Украины пытаются привлечь как можно больше инвесторов в страну. В частности, это необходимо для восстановления поврежденных в результате полномасштабного вторжения россиян инфраструктуры.

Тему инвестиций обсуждали недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К слову, недавно турецким компаниям разрешили участвовать в восстановлении Украины. Было подписано соответствующее соглашение.

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Денис Шмыгаль инвестиции в Украину
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