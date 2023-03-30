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В Україні спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Фото: в Україні спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 березня, Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки", - повідомив міністр.

Він пояснив, що раніше на отримання висновку йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

"Наприклад, GPS модулів або термальних камер. Спрощення процедури пришвидшить ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський підписав закон, що звільняє від податків імпортні безпілотники, тепловізори та рації.

Раніше ми повідомляли, що українцям дозволили ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів.

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