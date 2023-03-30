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В Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников

Фото: в Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, Кабмин принял постановление, которое во время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Еще один важный шаг для развития украинского рынка БпЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности", - сообщил министр. .

Он пояснил, что ранее на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

"Например, GPS модулей или термальных камер. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт", - добавил он.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от налогов импортные беспилотники, тепловизоры и рации.

Ранее мы сообщали, что украинцам разрешили ввозить беспилотников от доноров без гарантийных писем.

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