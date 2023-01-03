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Українцям дозволили ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 18:17
Українцям дозволили ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів Фото: Кабмін дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 січня, Кабінет міністрів України дозволив українцям на період дії воєнного стану ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Рішенням Кабміну встановлено на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

Також зазначають, що здійснити ввезення можливо без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на ввезення генераторів та Starlink в Україну.

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