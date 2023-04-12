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В Україні спростили призначення пенсії на ТОТ і в зоні бойових дій. Зеленський підписав закон

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які опинились на тимчасово окупованій території (ТОТ) або в зоні бойових дій не можуть оформити пенсію. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє спростити механізм призначення пенсії в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

"Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх", - зазначається на сайті.

Згідно з законом в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

  • за віком - з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • у зв’язку з інвалідністю - з дня встановлення інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника - з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років - з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялось, українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.

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