В Украине упростили назначение пенсии на ВОТ и в зоне боевых действий. Зеленский подписал закон

Так, они не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

"Нормы закона распространяются также на граждан, проживавших на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их", - отмечается на сайте.

Согласно закона, в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться: