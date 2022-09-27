Фото: в Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації (Getty Images)

Кабмін спростив порядок підтвердження трудового стажу для українців, які працювали в окупації чи у районі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.