В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, которые работали в оккупации
Кабмин упростил порядок подтверждения трудового стажа для украинцев, которые работали в оккупации или в районе боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, теперь трудовой стаж украинцев, которые являются сотрудниками предприятий, учреждений или организаций, находящихся на временно оккупированных территориях или в районе боевых действий, может быть подтвержден показаниями свидетелей.
Это нововведение также относится к тем гражданам Украины, чьи документы были уничтожены из-за атак войск РФ (для этого необходимо документальное подтверждение).
Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины отмечали, что период обучения до 2004 года засчитывается в страховой стаж.
Также мы писали, что ПФУ в сентябре сократил финансирование пенсий на 1,9 млрд гривен.
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