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В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, которые работали в оккупации

Новина українською →
Киев, Вторник 27 сентября 2022 17:34
В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, которые работали в оккупации Фото: в Украине упростили подтверждение стажа для граждан, которые работали в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин упростил порядок подтверждения трудового стажа для украинцев, которые работали в оккупации или в районе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, теперь трудовой стаж украинцев, которые являются сотрудниками предприятий, учреждений или организаций, находящихся на временно оккупированных территориях или в районе боевых действий, может быть подтвержден показаниями свидетелей.

Это нововведение также относится к тем гражданам Украины, чьи документы были уничтожены из-за атак войск РФ (для этого необходимо документальное подтверждение).

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины отмечали, что период обучения до 2004 года засчитывается в страховой стаж.

Также мы писали, что ПФУ в сентябре сократил финансирование пенсий на 1,9 млрд гривен.

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