В Україні спростили будівництво та встановлення розподіленої генерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram .

Спрощення для бізнесу

Згідно з рішенням уряду, скорочується перелік необхідних документів для будівництва та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок.

Тепер не потрібно отримувати:

містобудівну документацію;

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

звіт про результати експертизи проектної документації для будівництва об'єктів;

право на виконання будівельних робіт;

оцінку впливу на довкілля.

Також підприємцям не потрібно використовувати Єдину державну електронну систему будівництва, схем теплопостачання та відведення земельної ділянки.

При цьому будівництво може проводитись паралельно з розробкою проектної документації, а експлуатацію можна розпочати без сертифікату про прийом в експлуатацію.

Використання земельних ділянок погоджується з ОВА та відповідним органом місцевого самоврядування.

Полегшення умов приєднання споживачів до мереж

Приєднання до електромереж:

Кількість необхідних документів зменшено з 7 до 2-х.

Термін видачі та погодження технічних умов скорочено з 10 до 2 днів.

Необхідна лише довідка від ВЦА про необхідність термінового приєднання електроустановок та графічних матеріалів із зазначенням розташування установок.

Приєднання до газових мереж:

Термін надання послуги приєднання до газорозподільних систем зменшено - з 3-х місяців до 1-го і зменшено кількість документів.

Підприємцям не потрібно надавати копії документів, що визначають право власності чи користування замовника на об'єкт, а також документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.

Приєднання до теплових мереж:

Термін розгляду заяви та термін надання проекту договору на приєднання скоротився з 10 до 1 дня.

Плата за приєднання до теплових мереж не стягується, якщо відповідним ОМС буде ухвалено рішення про виділення коштів із місцевого бюджету для компенсації всіх видатків.

Фінансування

Для підприємств дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" поширили на встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Для населення запроваджують кредити на встановлення сонячних панелей під 0% річних. Сума кредиту - до 480 тисяч гривень, а терміни кредитування - до 10 років.