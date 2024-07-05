В Украине упростили строительство и установку распределенной генерации
Кабинет министров Украины упростил реализацию проектов, которые касаются строительства и установки распределенной генерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.
Упрощения для бизнеса
Согласно решению правительства, сокращается перечень необходимых документов для строительства и размещения газопоршневых и газотурбинных установок.
Теперь не нужно получать:
- градостроительную документацию;
- градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка;
- отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов;
- право на выполнение строительных работ;
- оценку влияния на окружающую среду.
Также предпринимателям не нужно использовать Единой государственной электронной системы строительства, схем теплоснабжения и отвода земельного участка.
При этом строительство может проводиться параллельно с разработкой проектной документации, а эксплуатацию можно начать без сертификата о приеме в эксплуатацию.
Использование земельных участков соглашается с ОВА и соответствующим органом местного самоуправления.
Облегчение условий присоединения потребителей к сетям
Присоединение к электросетям:
Количество необходимых документов уменьшено с 7 до 2-х.
Срок выдачи и согласования технических условий сокращен с 10 до 2 дней.
Необходима только справка от ВГА о необходимости срочного присоединения электроустановок и графических материалов с указанием местоположения установок.
Присоединение к газовым сетям:
Срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам уменьшен - с 3-х месяцев до 1-го и уменьшено количество документов.
Предпринимателям не нужно предоставлять копии документов, которые определяют право собственности или пользования заказчика на объект, а также документ, подтверждающий право собственности или пользования на земельный участок.
Присоединение к тепловым сетям:
Срок рассмотрения заявления и срок предоставления проекта договора на присоединение сократился с 10 до 1 дня.
Плата за присоединение к тепловым сетям не взимается, если соответствующим ОМС будет принято решение о выделении средств из местного бюджета для компенсации всех расходов.
Финансирование
Для предприятий действие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" распространили на установку газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Для населения вводят кредиты на установку солнечных панелей под 0% годовых. Сумма кредита - до 480 тысяч гривен, а сроки кредитования - до 10 лет.
Напомним, ранее стало известно, что "доступные кредиты" для ОСМБ и ЖСК ввели на альтернативные источники электричества.
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