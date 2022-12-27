В Україні спростили будівництво ліній електропередач і підстанцій

В Україні спростили будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій Це рішення продиктоване необхідністю відновлення енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Щоб швидше відновити енергосистему, ухвалюємо сьогодні рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій", - розповів він.
Як зазначив голова уряду, на час воєнного стану знімається вимога проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів.
"Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - підкреслив Шмигаль.
Як повідомлялося, російські війська 27 грудня завдали удару по підприємству критичної інфраструктури Херсона. Для атаки ворог застосував артилерію.
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