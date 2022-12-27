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В Украине упростили строительство линий электропередач и подстанций

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине упростили строительство воздушных линий электропередач и подстанций Это решение продиктовано необходимостью восстановления энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем сегодня решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций", - рассказал он.

Как отметил глава правительства, на время военного положения снимается требование проведения оценки влияния на окружающую среду относительно таких объектов.

"Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, российские войска 27 декабря нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры Херсона. Для атаки враг применил артиллерию.

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