В Україні спостерігається відновлення економічної активності: приклад мережі UPG

"У 2022 році ми бачили зруйновані та зупинені підприємства. А зараз інвестор починає вкладати гроші. Йдеться насамперед про українського інвестора", - зазначив Пендзин.

Як приклад економіст назвав розширення мережі заправно-розважальних комплексів UPG. За словами експерта, відновлення роботи 202 станцій під логотипом UPG, які раніше працювали під брендами ANP і "Авіас", матиме позитивний економічний і соціальний вплив для країни.

Зокрема, завдяки створенню близько 2000 додаткових робочих місць та значним додатковим надходженням до державного бюджету вже до кінця 2025-го року.

"Раніше АЗС ANP стояли мертві, а тепер там працює UPG. Понад 200 заправок взяли в оренду. І це не просто розширення, а створення 2000 нових робочих місць і додаткова сплата близько 340 млн податків до кінця року", - зазначив Пендзин.

Фахівець зауважив, що в ситуації дефіциту державного бюджету та обмеженого доступу до зовнішньої фінансової підтримки, саме внутрішні інвестиції відіграють визначальну роль у стабілізації економіки та відновленні бізнес-активності.