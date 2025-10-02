В Украине наблюдается восстановление экономической активности: пример сети UPG

"В 2022 году мы видели разрушенные и остановленные предприятия. А сейчас инвестор начинает вкладывать деньги. Речь идет прежде всего об украинском инвесторе", - отметил Пендзин.

В качестве примера экономист назвал расширение сети заправочно-развлекательных комплексов UPG. По словам эксперта, возобновление работы 202 станций под логотипом UPG, ранее работавших под брендами ANP и "Авиас", будет иметь положительное экономическое и социальное влияние для страны.

В частности, благодаря созданию около 2000 дополнительных рабочих мест и значительным дополнительным поступлениям в государственный бюджет уже до конца 2025-го года.

"Раньше АЗС ANP стояли мертвые, а теперь там работает UPG. Более 200 заправок взяли в аренду. И это не просто расширение, а создание 2000 новых рабочих мест и дополнительная уплата около 340 млн налогов до конца года", - отметил Пендзин.

Специалист отметил, что в ситуации дефицита государственного бюджета и ограниченного доступа к внешней финансовой поддержке, именно внутренние инвестиции играют определяющую роль в стабилизации экономики и восстановлении бизнес-активности.