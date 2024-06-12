В Украине сегодня свет будут отключать позже: в "Укрэнерго" обновили график

Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00", - пишет ДТЭК.

Черкасская область

Согласно сообщению главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца, графики отключений сегодня будут действовать:

17:00-18:00 1 очередь;

18:00-19:00 2 очередь;

19:00-20:00 2 очередь;

20:00-21:00 3 очередь;

21:00-22:00 3 очередь;

22:00-23:00 4 очередь;

Ровенская область

В частности изменения коснулись и Ровенской области:

1 очередь - 19:00-21:00;

2 очередь - 21:00-23:00;

6 очередь - 17:00-19:00.

Полтавская область

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил информацию об изменении графиков отключения. В регионе они будут действовать с 17 по 23.

Причина отключений

Как пояснили в "Укрэнерго", сегодняшние отключения связаны с непогодой.

Ситуация со светом

В течение последних месяцев враг неоднократно прибегал к массированным ракетным ударам по территории Украины. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, бизнесу и бытовым потребителям вернули графики отключений.

Как рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сейчас в Украине работают над справедливыми отключениями света. Речь идет об инвентаризации, которая позволит "честно" разделить потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

В частности, с 1 июня начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%.