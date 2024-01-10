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В Украине сегодня обновили рекорд потребления электроэнергии

Среда 10 января 2024 19:11
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В Украине сегодня обновили рекорд потребления электроэнергии Фото: в Украине побит рекорд потребления электроэнергии (Getty Imagеs)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня, 10 января, установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Граждан и бизнес призвали бережно потреблять свет, что будет способствовать скорейшему сбалансированию работы энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго".

В НЭК отметили, что в среду был зафиксирован новый рекорд потребления, особенно в утренние часы.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" на протяжении всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных погодных условиях без нагрузок, бережно потребляйте электроэнергию", - говорится в заявлении.

Энергетики обратились с просьбой

Энергетики просят внимательно относиться к пользованию мощными электроприборами в течение всего дня. В частности, призывают:

  • уменьшить использование кондиционеров для отопления помещения и обогревателей - особенно это актуально в утренние и вечерние часы;
  • не включать одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер;
  • не включать свет в помещениях, в которых не находитесь;
  • бизнес просят уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

В Украине сегодня обновили рекорд потребления электроэнергии

Рекордное потребление электроэнергии во время непогоды

Напомним, прежде рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон фиксировали вчера, 9 января. Это происходило на фоне ухудшающихся погодных условий.

Так, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Добавим, вчера премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство верит в прочность украинской энергетики и отключения не планируются, но при этом готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

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Укрэнерго енергетики Электроэнергия
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