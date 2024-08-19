В Україні сьогодні графіки відключення світла почнуть діяти пізніше

В Україні у понеділок, 19 серпня, графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години пізніше, ніж було запланованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК".

"Увага: застосування графіків відключень на сьогодні посунулось на 30 хвилин вперед", - сказано у повідомленні.

Таким чином дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00).

У випадку, якщо знову буде внесено зміни до дії графіків - буде повідомлятись окремо.

Відключення світла в Україні

З початку травня цього року електрогенерація України зазнала значних обстрілів зі сторони Російської Федерації. Через це енергетики почали знову вводити графіки відключення світла.

Складною ситуація в енергомережі була влітку - на це вплинули аномальна спека та ремонт декількох енергоблоків на АЕС. Наприкінці липня ситуація покращилась, і з 29 липня графіки відключення не застосовувались.

Однак з 19 серпня в Україну знову повертається спека, що може призвести до збільшення використання електроенергії.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, цей тиждень, а саме робочі дні з понеділка по п'ятницю, буде збільшене навантаження на енергосистему.

Зокрема, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук просила українців цього тижня економно використовувати електроенергію у пікові години - вранці та ввечері.

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