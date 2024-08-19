В Україні знову відключатимуть світло: як довго це триватиме

В Україні з понеділка, 19 серпня, через спеку знову повертають графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Ми вважаємо що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему", - повідомив Кудрицький.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".

"Поки що ми бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, той дефіцит який ми бачимо на вечір його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом наприклад на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, і тому змушені вдаватися до відключень споживачів", - сказав голова "Укренерго".