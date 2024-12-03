В Україні сьогодні екстрено посилили графіки відключення світла

Компанія "Укренерго" у вівторок, 3 грудня, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у двох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".
Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.
Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:
А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
У Києві сьогодні ввечері діятимуть такі графіки:
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
Раніше заступник глави Міненерго Микола Колесник розповів, що наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі.
Також РБК-Україна в окремому матеріалі писало, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла.
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