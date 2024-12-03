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В Україні сьогодні екстрено посилили графіки відключення світла

Ілюстративне фото: в Україні 3 грудня екстрено оновили грфіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укренерго" у вівторок, 3 грудня, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.

Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:

  • 08:00 – 23:00 - дві черги відключень;
  • 23:00 – 24:00 - одна черга відключень.

А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

У Києві сьогодні ввечері діятимуть такі графіки:

  • I група без світла з 13:00 до 16:00 та з 22:00 до 00:00;
  • ІІ група без світла з 13:00 до 16:00 та з 22:00 до 00:00;
  • III група без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00;
  • IV група без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00;
  • V група без світла з 10:00 до 13:00 та з 19:00 до 22:00;
  • VI група без світла з 10:00 до 13:00 та з 19:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Раніше заступник глави Міненерго Микола Колесник розповів, що наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі.

Також РБК-Україна в окремому матеріалі писало, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла.

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