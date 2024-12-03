В Украине сегодня экстренно усилили графики отключения света

Сегодня, 3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток.

Отключения для бытовых пользователей будут применяться в следующем объеме:

08:00 – 23:00 – две очереди отключений;

23:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В Киеве сегодня вечером будут действовать следующие графики:

I группа без света с 13:00 до 16:00 и с 22:00 до 00:00;

ІІ группа без света с 13:00 до 16:00 и с 22:00 до 00:00;

III группа без света с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00;

IV группа без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00;

V группа без света с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00;

VI группа без света с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Ситуация с отключением света в Украине

Ранее заместитель главы Минэнерго Николай Колесник рассказал, что удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме.