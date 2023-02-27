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В Україні сніжитиме, але температура підніметься до +15: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 27 лютого, у більшості регіонів України очікується сніг, подекуди - з дощем. При цьому стовпчики термометра вдень піднімуться до 15 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних, окрім Волинської та Рівненської областей, помірний, а в Карпатах місцями значний сніг. У центральних та Харківській областях мокрий сніг та дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь. У північних регіонах місцями невеликий мокрий сніг, в Одеській та Миколаївській областях дощі. У південно-східній частині без опадів.

По всій країні, крім півдня та південного сходу, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, вночі у західних регіонах 1-6° морозу. У південних та південно-східних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу. У Києві вночі 0- 2° морозу, вдень 0-2° тепла. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, вчора у горах Івано-Франківської області зійшла невелика лавина.

РБК-Україна також повідомляло, що синоптики дали прогноз на березень.

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