В Украине будет снежить, но температура поднимется до +15: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 27 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается снег, кое-где с дождем. При этом столбики термометра днем поднимутся до 15 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, а в Карпатах местами сильный снег. В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица. В северных регионах местами небольшой дождь, в Одесской и Николаевской областях дожди. В юго-восточной части без осадков.
По всей стране, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица.
Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, ночью в западных регионах 1-6° мороза. В южных и юго-восточных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области
В области облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Температура по области ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, вчера в горах Ивано-Франковской области сошла небольшая лавина.
РБК-Украина также сообщало, что синоптики дали прогноз на март.
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