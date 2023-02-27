В Украине будет снежить, но температура поднимется до +15: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, а в Карпатах местами сильный снег. В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица. В северных регионах местами небольшой дождь, в Одесской и Николаевской областях дожди. В юго-восточной части без осадков.

По всей стране, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, ночью в западных регионах 1-6° мороза. В южных и юго-восточных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.