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В Украине будет снежить, но температура поднимется до +15: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 27 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается снег, кое-где с дождем. При этом столбики термометра днем поднимутся до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, а в Карпатах местами сильный снег. В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица. В северных регионах местами небольшой дождь, в Одесской и Николаевской областях дожди. В юго-восточной части без осадков.

По всей стране, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, ночью в западных регионах 1-6° мороза. В южных и юго-восточных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Температура по области ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. В Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, вчера в горах Ивано-Франковской области сошла небольшая лавина.

РБК-Украина также сообщало, что синоптики дали прогноз на март.

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