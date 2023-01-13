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Україні слід готуватися до нового наступу росіян навесні, - Резніков

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П'ятниця 13 січня 2023 12:44
Україні слід готуватися до нового наступу росіян навесні, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян із районів, які вони вже окупували на півдні та сході.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

Резніков припускає, що РФ може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, окупованих на півдні та сході.

При цьому Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

"Весна - найкращий період для відновлення наступу для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати", - сказав він.

Водночас, міністр не думає, що окупанти знову спробують вторгнутися в Україну з Білорусі. За його словами, рух із півночі займе у них багато часу, і росіяни не мають на це ресурсів.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.

Крім того, у Генштабі попередили, що потенційна загроза настання Збройних сил Росії з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.

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