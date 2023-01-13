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Украине следует готовиться к новому наступлению россиян весной, - Резников

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Пятница 13 января 2023 12:44
Украине следует готовиться к новому наступлению россиян весной, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые они уже оккупировала на юге и востоке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

Резников предполагает, что РФ может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступление из районов, оккупированных на юге и востоке.

При этом Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

"Весна - лучший период для возобновления наступления для всех сторон... Мы понимает, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - сказал он.

В то же время министр не думает, что оккупанты вновь попытаются вторгнуться в Украину из Беларуси. По его словам, движение с севера займет у них много времени, и у россиян нет на это ресурсов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

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