Україні слід дозволити завдавати ударів вглиб Росії, попри погрози Москви, - Трюдо

Україні необхідно дозволити наносити удари вглиб по території Росії. Це треба зробити попри погрози Москви, що це втягне НАТО в безпосередню війну з РФ.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням The Canadian Press.
За словами Трюдо заявив, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї" для запобігання російським ударам по лікарнях і дитячих садках по всій країні.
Трюдо вважає, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати "поглинути" своїх сусідів.
"Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої здатності Росії принижувати українське цивільне населення (і) інфраструктуру, а головне - вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні", - заявив Трюдо.
Прем'єр-міністр Канади вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.
Україна вже ловгий час намагається отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.
Як заявив прес-секретар Білого дому Джон Кірбі, США ведуть закриті переговори з Україною щодо цього питання.
Наразі очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Ймовірно лідери обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.
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