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Украине следует разрешить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо (flickr.com eda_dfae)
Автор: Наталья Кава

Украине необходимо разрешить наносить удары вглубь по территории России. Это нужно сделать, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Canadian Press .

По словам Трюдо заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия" для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.

"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", - заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.

 

 

Партнеры не дают разрешение на удары в глубь России

Украина уже долгое время пытается получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби, США ведут закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вероятно, лидеры будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

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КанадаДжастин ТрюдоВойна в Украине