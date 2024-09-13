Украине следует разрешить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, - Трюдо

По словам Трюдо заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия" для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.

"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и прекращения дальнейшей способности России унижать украинское гражданское население инфраструктуру, а главное - убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", - заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, защищающих всех.