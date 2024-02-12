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В Україні скоротилися депозити у гривні: як це пов'язано з мобілізацією

Фото: в Україні скоротилися депозити у гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні у січні цього року спостерігався значний відплив депозитів у гривні. Він може бути пов'язаний із законопроектом про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.

Він розповів, що, за даними Нацбанку, у січні 2024 року портфель кредитів у гривні майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд гривень) до 727,8 млрд гривень. При цьому гривневі кредити населенню збільшились на 2,3%, а бізнесу - скоротилися на 0,7%.

Як уточнив нардеп, більш відчутними були зміни у депозитній базі: вклади у гривні скоротилися на 3,2% (на 51,3 млрд гривень) до 1577,1 млрд гривень. Це найбільші темпи та обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. Вклади бізнесу скоротилися на 3,5% (32,5 млрд гривень), населення - на 2,6% (18,8 млрд гривень).

Фото: статистика щодо кредитів та депозитів у 2023 році (t.me/getmantsevdanil)

Він наголосив, що жодної "зради" тут немає, оскільки з початку війни депозити у гривні зросли на 70% (650 млрд гривень), а скорочення банківських вкладів у перший місяць року - сезонне явище.

Але, на думку Гетманцева, до такого скорочення міг призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

"Як голова профільного комітету можу ще раз повторити, що норми законопроекту, що передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані. Стійка банківська система - це також наша зброя та фундамент післявоєнного відновлення", - додав нардеп.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Ним пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо посилення покарання для ухилянтів. Серед таких покарань - блокування фінансових активів, зокрема банківських рахунків.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

 

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