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В Украине сократились депозиты в гривне: как это связано с мобилизацией

Фото: в Украине сократились депозиты в гривне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине в январе этого года наблюдался значительный отток депозитов в гривне. Он может быть связан с законопроектом о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

Он рассказал, что, согласно данным Нацбанка, в январе 2024 года портфель кредитов в гривне почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд грн.) до 727,8 млрд гривен. При этом гривневые кредиты населению увеличились на 2,3%, а бизнесу - сократились на 0,7%. 

Как уточнил нардеп, более ощутимыми были изменения в депозитной базе: вклады в гривне сократились на 3,2% (на 51,3 млрд гривен) до 1577,1 млрд гривен. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд гривен), населения - на 2,6% (18,8 млрд гривен).

Фото: статистика по кредитам и депозитам в 2023 году (t.me/getmantsevdanil)

Он подчеркнул, что никакой "зрады" здесь нет, поскольку с начала войны депозиты в гривне выросли на 70% (650 млрд гривен), а сокращение банковских вкладов в первый месяц года - сезонное явление. 

Но, по мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести "определенный негативный эффект", который связан с нормами законопроекта о мобилизации

"Как глава профильного комитета могу еще раз повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны. Стойкая банковская система - это также наше оружие и фундамент послевоенного восстановления", - добавил нардеп. 

Законопроект о мобилизации

Напомним, 31 января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Им предлагается изменить порядок ее проведения. 

В частности, в законопроекте содержатся нормы об ужесточении наказания для уклонистов. Среди таких наказаний - блокировка финансовых активов, в том числе банковских счетов. 

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина

 

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