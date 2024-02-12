ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні скоротилися депозити у гривні: як це пов'язано з мобілізацією

Понеділок 12 лютого 2024 20:46
UA EN RU
В Україні скоротилися депозити у гривні: як це пов'язано з мобілізацією Фото: в Україні скоротилися депозити у гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні у січні цього року спостерігався значний відплив депозитів у гривні. Він може бути пов'язаний із законопроектом про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.

Він розповів, що, за даними Нацбанку, у січні 2024 року портфель кредитів у гривні майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд гривень) до 727,8 млрд гривень. При цьому гривневі кредити населенню збільшились на 2,3%, а бізнесу - скоротилися на 0,7%.

Як уточнив нардеп, більш відчутними були зміни у депозитній базі: вклади у гривні скоротилися на 3,2% (на 51,3 млрд гривень) до 1577,1 млрд гривень. Це найбільші темпи та обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. Вклади бізнесу скоротилися на 3,5% (32,5 млрд гривень), населення - на 2,6% (18,8 млрд гривень).

В Україні скоротилися депозити у гривні: як це пов'язано з мобілізацією

Фото: статистика щодо кредитів та депозитів у 2023 році (t.me/getmantsevdanil)

Він наголосив, що жодної "зради" тут немає, оскільки з початку війни депозити у гривні зросли на 70% (650 млрд гривень), а скорочення банківських вкладів у перший місяць року - сезонне явище.

Але, на думку Гетманцева, до такого скорочення міг призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

"Як голова профільного комітету можу ще раз повторити, що норми законопроекту, що передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані. Стійка банківська система - це також наша зброя та фундамент післявоєнного відновлення", - додав нардеп.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Ним пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо посилення покарання для ухилянтів. Серед таких покарань - блокування фінансових активів, зокрема банківських рахунків.

Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Данило Гетманцев гривні Верховна рада Призов до армії Мобілізація в Україні
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги