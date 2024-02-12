В Украине сократились депозиты в гривне: как это связано с мобилизацией

В Украине в январе этого года наблюдался значительный отток депозитов в гривне. Он может быть связан с законопроектом о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram .

Он рассказал, что, согласно данным Нацбанка, в январе 2024 года портфель кредитов в гривне почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд грн.) до 727,8 млрд гривен. При этом гривневые кредиты населению увеличились на 2,3%, а бизнесу - сократились на 0,7%.

Как уточнил нардеп, более ощутимыми были изменения в депозитной базе: вклады в гривне сократились на 3,2% (на 51,3 млрд гривен) до 1577,1 млрд гривен. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд гривен), населения - на 2,6% (18,8 млрд гривен).

Фото: статистика по кредитам и депозитам в 2023 году (t.me/getmantsevdanil)

Он подчеркнул, что никакой "зрады" здесь нет, поскольку с начала войны депозиты в гривне выросли на 70% (650 млрд гривен), а сокращение банковских вкладов в первый месяц года - сезонное явление.

Но, по мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести "определенный негативный эффект", который связан с нормами законопроекта о мобилизации.

"Как глава профильного комитета могу еще раз повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны. Стойкая банковская система - это также наше оружие и фундамент послевоенного восстановления", - добавил нардеп.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 31 января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Им предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы об ужесточении наказания для уклонистов. Среди таких наказаний - блокировка финансовых активов, в том числе банковских счетов.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.