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В Україні скоротили перелік громад в зоні бойових дій та в окупації

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Україна, Середа 21 вересня 2022 12:51
В Україні скоротили перелік громад в зоні бойових дій та в окупації Фото: перелік громад в зоні бойових дій та в окупації скорочено до 327 територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня. Перелік скорочений до 327 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.

Зміни у переліку

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Водночас з переліку виключені такі громади Запорізької області:

  • Матвіївська сільська територіальна громада;
  • Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;
  • Степненська сільська територіальна громада;
  • Тернуватська сільська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на тимчасово окупованих росіянами територіях залишаються ще майже 1,2 млн українців.

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