Помощь переселенцам: кто и как будет получать выплаты с мая

Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Согласно решению правительства, получать ежемесячное пособие имеют право следующие категории лиц:

граждане, которые переместились с территорий, где ведутся боевые действия, или тех, которые находят во временной оккупации или в окружении (блокировании);

граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие повреждения, и которые подали заявку на возмещение, в том числе через Единый государственный web-портал электронных услуг.

Помощь на проживание для этих категорий внутренне перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;

для других лиц - 2 000 гривен.

Кроме этого, единовременное пособие могут также получить лица, которые эвакуируются из районов проведения боевых действий. Такие выплаты проводит Укрзализныця. А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.

Напомним, по состоянию на 06.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации или в оцеплении (блокировании), входят громады 7 областей.

Отметим, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются территории, которые являются временно оккупированными, а также находящимися в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия.