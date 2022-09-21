В Украине сократили перечень громад в зоне боевых действий и оккупации

Минреинтеграции обновило перечень территориальныхгромад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 сентября. Список сокращен до 327 общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

В то же время из перечня исключены следующие громады Запорожской области:

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 327 общин в 9 областях.

Напомним, Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавшее в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на временно оккупированных россиянами территориях остаются еще около 1,2 млн украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.