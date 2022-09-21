В Украине сократили перечень громад в зоне боевых действий и оккупации
Минреинтеграции обновило перечень территориальныхгромад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 сентября. Список сокращен до 327 общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 327 общин в 9 областях.
Изменения в списке
Список дополнился Марганецкой городской территориальной громадой Никопольского района Днепропетровской области.
В то же время из перечня исключены следующие громады Запорожской области:
- Матвеевская сельская территориальная громада;
- Петро-Михайловская сельская территориальная громада;
- Степненская сельская территориальная громада;
- Терновская сельская территориальная громада.
Критерии для громад
Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Напомним, Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавшее в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на временно оккупированных россиянами территориях остаются еще около 1,2 млн украинцев.
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