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В Україні скоротилася кількість чиновників: у якому зі 100 відомств працює найбільше

Фото: в Україні скоротилася кількість чиновників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом 1 липня 2023 у 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тисячі осіб. Протягом першого фактична чисельність працівників скоротилася на 2,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, - 22 тисячі осіб та Пенсійному фонді - 22 тисячі.

Далі йдуть Міністерство юстиції - 12,3 тисячі осіб, Державна митна служба - 9,8 тисячі та Державна казначейська служба - 9,7 тисячі.

У Державні службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 7 тисяч осіб, у Держстаті - 4,1 тисячі.

Загалом в органах державної влади станом на початок ІІІ кварталу 2023 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Мінфін розробив інтерактивну аналітичну панель ("дашборд"), що дозволить проаналізувати інформацію щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони).

Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді.

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

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