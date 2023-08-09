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В Украине сократилось количество чиновников: в каком из 100 ведомств работает больше всего

Фото: в Украине сократилось количество чиновников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работает 173,1 тысячи человек. В течение первого фактическая численность работников сократилась на 2,7 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе - 22 тысячи человек и Пенсионном фонде - 22 тысячи.

Далее следуют Министерство юстиции - 12,3 тысячи человек, Государственная таможенная служба - 9,8 тысячи и Государственная казначейская служба - 9,7 тысячи.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает 7 тысяч человек, в Госстате - 4,1 тысячи.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало ІІІ квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Минфин разработал интерактивную аналитическую панель ("дашборд"), которая позволит проанализировать информацию о предельной, фактической численности работников в государственных органах, в том числе в органах судебной власти и местных государственных администрациях (без учета органов сектора безопасности и обороны).

Подробно с информацией можно ознакомиться в интерактивном дашборде.

 

Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

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