В Україні склали рейтинг найбільш дефіцитних професій

Найбільше бракує електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Роботодавцям потрібно близько 1,2 тисячі таких спеціалістів.

Також серед дефіцитних професій - асистенти вчителів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. На ринку відкрито майже 1000 вакансій у цій сфері.

Попит на сантехніків та ремонтників

Високим попитом користуються слюсарі-сантехніки. Різниця між потребою та пропозицією становить понад 900 працівників. Брак слюсарів-ремонтників складає понад 850 вакансій.

Також у дефіциті - асистенти вихователів у дитсадках. Їх потрібно щонайменше 639.

Сфера обслуговування теж відчуває нестачу кадрів. Для роботи офіціантами не вистачає майже 600 осіб.

Технічні спеціальності та держслужба

Залишається актуальною потреба в операторах верстатів з програмним керуванням. На ринку бракує понад 500 таких спеціалістів.

Не вистачає й інспекторів пенітенціарної системи. Вакансій у цій сфері майже на 500 більше, ніж претендентів.

Серед затребуваних також - слюсарі аварійно-відновлювальних робіт. Ринок потребує близько 465 таких фахівців.

У категорії технічних професій у дефіциті й токарі. Їх не вистачає близько 442.

Незвичні вакансії

Крім дефіцитних, існують й рідкісні спеціальності. Серед них - будівельники кораблів, редактори карт, кінознавці, танцюристи у нічних клубах.

Також роботодавці шукають збиральників грошей з торговельних автоматів та турнікетів.